Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Senior überfährt Kreisverkehr an der Haßlinghauser Straße

Sprockhövel (ots)

Ein 88-jähriger Sprockhöveler verursachte am Mittwochvormittag an der Haßlinghauser Straße einen Verkehrsunfall, bei dem er sich leicht verletzte. Er fuhr mit seinem Pkw in Richtung Haßlinghausen. Nach bisherigen Erkenntnissen erkannte er den Kreisverkehr zu spät und überfuhr diesen ungebremst. Dadurch beschädigt er seinen Pkw, sodass ein massiver Frontschaden entstand und die Airbags auslösten. Erst nach etwa 200 Metern kam der Fahrer zum Stillstand. Er verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell