POL-LB: Benningen am Neckar: Hochwertiges Mountainbike gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Am Montag gegen 06:00 Uhr wurde eine 52-jährige Fußgängerin im Bereich des Reiterstadions in der Steinstraße in Leonberg durch einen Hundebiss leicht verletzt. Ein bislang unbekannter Hundehalter war in diesem Bereich mit seinem zu diesem Zeitpunkt nicht angeleinten Hund unterwegs gewesen. Der kleine weiße Hund unbekannter Rasse sprang die Fußgängerin an und biss ihr in den Unterschenkel. ...

