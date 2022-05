Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Festnahme

Rüthen (ots)

Am Donnerstag, um 14:30 Uhr, kam es an der Schneringer Straße zu einem Vorfall. Ein 53-jähriger Mann aus Rüthen fuhr mit seinem Pkw vor, stieg aus und beschimpfte einen 56-jährigen Mann (ebenfalls aus Rüthen) der sich mit anderen Personen dort befand. Der 53-Jährige schlug schließlich mit einem dünnen Eisenstab auf den 56-Jährigen ein. Dieser wurde dabei leicht verletzt und musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Der Täter flüchtete mit seinem Pkw. Die sofort verständigte Polizei konnte den Mann kurz darauf an seiner Wohnaschrift antreffen. Einer Festnahme widersetzte sich der sehr aggressiv auftretende Rüthener. Die Beamten mussten Pfefferspray und körperliche Gewalt nutzen um den 53-Jährigen vorläufig festzunehmen. Der Mann verbrachte die letzte Nacht im Krankenhaus und wird nun dem Polizeigewahrsam überstellt. Er soll noch heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden. Er war in den letzten Wochen bereits mehrfach durch aggressives Verhalten und entsprechende Handlungen polizeilich aufgefallen. (lü)

