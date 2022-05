Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radlerin übersehen

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag, um 10:35 Uhr, kam es an der Erwitter Straße zu einem Unfall. Ein 71-jähriger Autofahrer aus Lippstadt wollte aus einer Zufahrt in Höhe der Hausnummer 151 nach rechts in Richtung Stadt fahren. Dabei übersah er eine auf dem Radweg aus Richtung Stadt kommende Pedelec-Fahrerin. Die 73-jährige Lippstädterin konnte der Kollision mit dem Auto nicht ausweichen. Sie prallte gegen das Fahrzeug und stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden (lü)

