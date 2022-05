Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Berwicke - Unfall bei Überholvorgang

Welver (ots)

Am Donnerstag, um 18:51 Uhr, kam es an der Merschstraße zwischen Berwicke und Stocklarn zu einem Unfall. Ein 26-jähriger Mann aus Dortmund war mit seinem Opel Meriva aus Stocklarn kommend in Richtung Berwicke unterwegs. Vor ihm fuhr ein Traktor ebenfalls in der Richtung. Zu Beginn einer längeren Gerade setzte der Mann zum Überholen an. Sein Fahrzeug geriet dabei auf den Seitenstreifen und er verlor die Gewalt darüber. Der Opel geriet in den Graben und kollidierte dort mit einem Betonrohr. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt. Wahrscheinlich ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell