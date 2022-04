Polizei Hamburg

POL-HH: 220418-2. Mutmaßlicher Drogendealer erneut dem Haftrichter zugeführt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 14.04.2022, 19:05 Uhr

Ort: Hamburg-Sasel, Stratenbarg

Ein 34-jähriger Deutscher ist nach wiederholtem Handel mit Betäubungsmitteln erneut dem Haftrichter zugeführt worden. Das Drogendezernat im Landeskriminalamt (LKA 68) führt die Ermittlungen.

Der Tatverdächtige war im März nach dem Verkauf von Haschisch und Marihuana an einen Minderjährigen der Untersuchungshaftanstalt zugeführt worden (siehe Pressemitteilung 220315-1.). Nach seiner Haftprüfung erhielt er eine Meldeauflage am für seinen Wohnort zuständigen Polizeikommissariat 35.

Die Zivilfahnder des Kommissariats beobachteten den 34-Jährigen am vergangenen Donnerstag dann dabei, wie er erneut Marihuana an einen 34-jährigen Litauer verkaufte und nahmen ihn vorläufig fest. Bei einer freiwilligen Wohnungsdurchsuchung wurden etwa 40 Gramm Marihuana in verkaufsfertigen Portionen sowie weitere geringe Mengen Ecstasy, Kokain und weiteres Marihuana sichergestellt.

Die Ermittlungen übernahm das Drogendezernat im Landeskriminalamt (LKA 68) und führte den Beschuldigten mit dem Ziel des Erlasses eines Haftbefehls der Haftabteilung im Amtsgericht zu.

