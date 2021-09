PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Einbruch in Schutzhütte+++PKW zerkratzt+++

Limburg (ots)

Einbruch in Schutzhütte,

Löhnberg, Gelände "Grube Buchwald", Schleusenweg, Lahnalm Montag, 20.09.2021, 20:30 Uhr - Dienstag, 21.09.2021, 00:30 Uhr

(he)Gestern wurde der Polizei in Limburg ein Einbruch in eine Hütte auf der "Lahnalm" gemeldet, bei der ein Gesamtschaden von knapp 1.000 Euro entstand. Die Täter drangen in der Nacht von Montag, 20.09.2021 auf Dienstag, 21.09.2021 in die Hütte ein und stahlen Bargeld aus einem kleinen Tresor. Darüber hinaus wurde ein Saugrobotter sowie ein TV- Empfangsgerät entwendet. Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber, welche zur Tatzeit oder auch in den Tagen davor oder danach im Bereich der Örtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 bei der Polizei in Limburg zu melden.

Golf erneut beschädigt,

Limburg a. d. Lahn, In der Schwarzerde, Sonntag, 26.09.2021, 22:20 Uhr bis Montag, 27.09.2021, 13:00 Uhr

(jn)Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in Limburg einen Schaden in vierstelliger Höhe an einem Golf verursacht. Der graue Pkw parkte seit Sonntagabend in der Straße "In der Schwarzerde", als er von den oder dem Täter entdeckt und allem Anschein nach mutwillig beschädigt wurde. Dabei zerkratzten die Unbekannten den VW auf allen Seiten. Der entstandene Schaden dürfte bei mindestens 1.000 Euro liegen. Erst vor wenigen Wochen waren bereits die Reifen des Fahrzeuges zerstochen worden.

Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0.

