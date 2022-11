Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Zeugen nach Hundebiss gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 06:00 Uhr wurde eine 52-jährige Fußgängerin im Bereich des Reiterstadions in der Steinstraße in Leonberg durch einen Hundebiss leicht verletzt. Ein bislang unbekannter Hundehalter war in diesem Bereich mit seinem zu diesem Zeitpunkt nicht angeleinten Hund unterwegs gewesen. Der kleine weiße Hund unbekannter Rasse sprang die Fußgängerin an und biss ihr in den Unterschenkel. Daraufhin soll der unbekannte Hundehalter nur verzögert seinen Hund zu sich gerufen haben. Nach einer Entschuldigung lief der Mann davon, ohne seine Personalien anzugeben. Er soll etwa 60 Jahre alt und rund 170 Zentimeter groß gewesen sein. Er trug einen Hut und hatte eine rosa Leine dabei. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bei den Polizeihundeführern des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0711 6869-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell