Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: 21 Jahre alte Frau bei Unfallflucht leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, sucht Zeugen, die am Donnerstag gegen 16.40 Uhr eine Unfallflucht in der Stuttgarter Straße in Vaihingen an der Enz beobachtet haben. Im Kreuzungsbereich mit der Kehlstraße war es zuvor zu einem Unfall zwischen einer 21 Jahre alten Frau und einer weiteren Person gekommen. Während die beiden Beteiligten ihre Daten austauschten, fuhr ein bislang unbekannter Mercedes-Fahrer heran. Obwohl aufgrund des vorausgegangenen Unfalls und am Fahrbahnrand parkender Fahrzeuge die Fahrbahnbreite eingeschränkt war, fuhr der Unbekannte an der 21-Jährigen, die neben ihrem PKW auf der Straße stand, vorbei. Im Zuge dessen traf der linke Außenspiegel des Mercedes die junge Frau. Der Spiegel klappte hierauf ein und die 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der unbekannte Mercedes-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort, klappte seinen Spiegel währenddessen jedoch wieder aus, somit ist davon auszugehen, dass er den Zusammenstoß bemerkt haben dürfte. Bei dem Mercedes soll es sich um eine neuere, schwarze Limousine gehandelt haben.

