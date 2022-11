POL-LB: Bondorf: Grundschule mit Graffiti besprüht

Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch brach ein noch unbekannter Dieb zwischen 16.00 Uhr und 23.45 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in einem Haus in der Königsberger Straße in Böblingen ein. Der Unbekannte hebelte die Balkontür auf und durchsuchte im Anschluss in verschiedenen Zimmern das Mobiliar. Hierbei fielen ihm Schmuck sowie hochwertige Handtaschen im Gesamtwert von über 2.000 Euro in die Hände. Im Anschluss machte er ...

