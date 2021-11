Polizei Köln

POL-K: 211121-2-K Sieben Verletzte nach Frontalzusammenstoß zwischen BMW und Bus - Starke Polizeipräsenz muss Rettungseinsatz sichern

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem BMW und einem KVB-Bus der Linie 159 in Köln-Buchforst sind am späten Freitagabend (19. November) sieben Menschen verletzt worden. Rettungskräfte behandelten sechs schwerverletzte Personen aus dem BMW sowie den Busfahrer und brachten sie in Krankenhäuser.

Nach ersten Ermittlungen soll der stark alkoholisierte 47-jährige BMW-Fahrer (2,4 Promille) mit seinen fünf Mitfahrern gegen 22 Uhr auf der Waldecker Straße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr gefahren und dort mit dem in Richtung Kalk fahrenden Bus (Fahrer 50) zusammen gestoßen sein. Der Bus kollidierte anschließend mit einem geparkten Golf. Polizisten stellten den BMW sicher. Die KVB ließ den Bus abschleppen. Im Krankenhaus wurde dem 47-Jährigen auf Anordnung der Beamten eine Blutprobe entnommen. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam unterstütze die Einsatzkräfte bei der Unfallaufnahme.

Während des Rettungseinsatzes störten und behinderten etwa 70 Schaulustige die Polizei- und Rettungskräfte und filmten teilweise den Einsatz. Beim Wegdrängen der aggressiven Menschentraube griffen zwei Männer und eine Frau (m21, m23, w32) die Polizisten aus der Menge heraus an. Nur mit der Unterstützung von mehr als 10 Streifenwagen und zwei Diensthunden gelang es, die Situation zu beruhigen. Die alkoholisierten Angreifer nahmen die Beamten für mehrere Stunden in Gewahrsam. Zwei Polizisten erlitten bei dem Einsatz Verletzungen. (mw/rr)

