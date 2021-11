Polizei Köln

POL-K: 211121-1-K Zwei junge Männer nach räuberischer Erpressung gestellt

Köln (ots)

Polizisten haben nach einer räuberischer Erpressung am Zülpicher Platz in der Nacht zu Samstag (20. November) noch in Tatortnähe zwei Tatverdächtige (22, 25) gestellt. Die Männer sollen gegen 1.30 Uhr drei Männer aus dem Rhein-Erft-Kreis (24, 25, 25) zunächst angesprochen und dann unvermittelt geschlagen, bedroht und einen von ihnen dazu genötigt haben, an einem Geldautomaten Bargeld abzuheben. Nach Übergabe von mehreren hundert Euro flüchteten die alkoholisierten Tatverdächtigen, konnten aber nach kurzer Verfolgung von einer zufällig vorbeikommenden Fußstreife mit Unterstützung von Bereitschaftspolizisten festgenommen werden. Polizisten nahmen beide Männer zur erkennungsdienstlichen Behandlung mit auf die Wache. Bei dem aggressiven 25-Jährigen fanden die Einsatzkräfte zudem Betäubungsmittel. Eine Staatsanwältin ordnete bei ihm die Entnahme einer Blutprobe an. Der 22-Jährige konnte im Anschluss die Wache verlassen. Der 25-Jährige verbrachte den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam. (mw/rr)

