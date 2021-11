Polizei Köln

POL-K: 21119-6-K Laufender Polizeieinsatz nach Bedrohung an Kindertagesstätte in Riehl

Köln (ots)

Der Hinweis auf einen verdächtigen Mann auf dem Gelände einer Kindertagesstätte in Köln-Riehl hat am Freitagnachmittag (19. November) einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Nach ersten Ermittlungen hatte gegen 15.30 Uhr eine Mitarbeiterin über den Polizeinotruf mitgeteilt, dass der Verdächtige kurz zuvor die KiTa betreten und damit gedroht hatte, das Gebäude in die "Luft zu jagen". Die Erzieherinnen und Erzieher leiteten die Kinder aus dem Gebäude. Alle Kinder sind ihren Erziehungsberechtigten übergeben worden. Polizisten sperren aktuell den Bereich um die Straße "An der Flora" weiträumig ab.

