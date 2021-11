Polizei Köln

POL-K: 211119-3-K 84-jähriger Radfahrer nach Unfall in Lebensgefahr

Köln (ots)

Zwei Radfahrende (84m, 32w) sind am Freitagmorgen (19. November) auf dem Radweg der Inneren Kanalstraße in Höhe des Herkules-Hochhauses zusammengestoßen. Der Mann wurde lebensgefährlich und die Frau schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war der Senior in Richtung der Herkulesstraße unterwegs, als die 32-Jährige aus einer Grundstücksausfahrt auf den Radweg einbog und mit dem Rentner kollidierte. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln hat die Spuren gesichert. (ph/cs)

