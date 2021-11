Polizei Köln

POL-K: 211119-1-Lev Unfall beim Wenden - Krankenhaus

Köln (ots)

Ein 81 Jahre alter Autofahrer hat am Donnerstagabend (18. November) bei dem Versuch, auf dem Karl-Carsten-Ring zu wenden, einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Der Senior soll auf dem rechten Fahrstreifen angehalten haben, um in Höhe der Ölbergstraße über die Sperrfläche zurück in Richtung des Kreisverkehrs zu fahren. Eine nachfolgende 30 Jahre alte Autofahrerin fuhr dem Twingo daraufhin in die Fahrerseite. Rettungskräfte brachten beide mit schweren Verletzten in Krankenhäuser. (ph/cs)

