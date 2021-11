Polizei Köln

POL-K: 211119-5-LEV/K Warnung: Ermittlungen nach gefährlicher Mutprobe an Berufskolleg

Köln (ots)

Nach einer gefährlichen Mutprobe an einem Berufskolleg in Leverkusen-Opladen hat die Polizei Köln die Ermittlungen aufgenommen. Mehrere Schüler sollen sich am 12. November in einem Klassenraum an einer sogenannten "Black-Out-Challenge" beteiligt und diese gefilmt haben. Ziel war es, einem 18-jährigen Schüler Mund und Nase zuzuhalten und ihn bis zur Bewusstlosigkeit zu würgen - mutmaßlich mit seinem Einverständnis. Als ein Lehrer den Klassenraum betrat, gingen die Schüler auseinander. Verletzt wurde der Gewürgte nach aktuellem Stand nicht. Die Schulleitung hat Anzeige erstattet. Es besteht der Anfangsverdacht einer versuchten gefährlichen Körperverletzung.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor solchen Challenges, die sich übers Internet, Chatgruppen sowie Soziale Medien verbreiten und schnell lebensgefährlich werden können. Weitergehende Informationen und Verhaltenstipps für Fachkräfte und Eltern hat die Servicestelle Kinder- und Jugendschutz auf ihrer Internetseite zusammengestellt - https://www.servicestelle-jugendschutz.de/2021/02/challenges-mutproben-aus-dem-internet/ (cs/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell