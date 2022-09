Ulm (ots) - Gegen 13.15 Uhr fuhr eine 64-Jährige in der Erlenbachstraße in Richtung Bach. In einer Linkskurve kam ihr ein roter Kleinwagen entgegen. Der fuhr zu weit links. Die Fahrerin des Ford musste deshalb nach rechts ausweichen. Dabei stieß sie gegen einen Leitpfosten. Der Unfallverursacher fuhr weiter. An ...

