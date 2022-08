Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Nach Streit in Gaststätte Widerstand geleistet

Kirchheimbolanden (ots)

Erheblichen Widerstand leisteten ein junger Mann aus Alzey und aus dem Donnersbergkreis am Sonntag in den frühen Morgenstunden in einer Kirchheimbolander Gaststätte. Nach einem Handgemenge mit anderen Beteiligten sollten bei den beiden jungen Männern die Personalien festgestellt werden. Da einer der beiden Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen leistete, musste er durch die Beamten zu Boden gebracht und fixiert werden. Während die Beamten damit beschäftigt waren den jungen Mann zu beruhigen, sprang sein Freund einer 29-jährigen Beamtin auf den Rücken und schlug ihr mit der Faust ins Gesicht, wodurch die Beamtin leichte Prellungen im Gesicht erlitt. Die Beamtin stürzte dabei noch zu Boden mit den Knien in Glasscherben, wodurch sie Schürfwunden an den Beinen davontrug. Sie konnte nach einer kurzen Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden. Den Männern wurden Blutproben entnommen und Anzeige wegen Wiederstandes gegen Vollstreckungsbeamte erstattet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell