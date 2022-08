Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einsatzreiche Nacht im Zusammenhang mit dem Residenzfest

Kirchheimbolanden (ots)

Anlässlich des Residenzfests "Drei Sommertage in der Kleinen Residenz", welches in diesem Jahr vom 13.08.22 bis zum 15.08.2022 in Kirchheimbolanden stattfindet wurde die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden im Verlauf der Nacht vom 13.08 auf den 14.08.2022 zu mehreren Einsätzen herbeigerufen. So war bis Veranstaltungsende um 2 Uhr reges Besucheraufkommen und eine friedliche Gesamtstimmung zu verzeichnen. Nach der eigentlichen Veranstaltung kam es aufgrund von teilweise starkem Alkoholkonsum und zunehmender Aggressivität einzelner Besucher zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen von Gruppierungen, sodass polizeiliches Einschreiten notwendig war. Weiterhin wurden in mehreren Fällen im Rahmen von Personenkontrollen Betäubungsmittel aufgefunden, sodass Strafanzeigen wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt wurden. Ebenfalls wurden vereinzelte PKW im Stadtgebiet, ebenfalls durch alkoholisierte Besucher beschädigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell