Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Unfallverursacher geflüchtet

Am Montag musste eine Autofahrerin in Erbach dem Gegenverkehr ausweichen.

Ulm (ots)

Gegen 13.15 Uhr fuhr eine 64-Jährige in der Erlenbachstraße in Richtung Bach. In einer Linkskurve kam ihr ein roter Kleinwagen entgegen. Der fuhr zu weit links. Die Fahrerin des Ford musste deshalb nach rechts ausweichen. Dabei stieß sie gegen einen Leitpfosten. Der Unfallverursacher fuhr weiter. An dem Ford entstand ein Schaden von etwa 2.500 Euro. Das Polizeirevier Ulm-West (Telefon 0731/188-3812) nahm die Ermittlungen auf und sucht nach dem Unbekannten Verursacher. Der soll mit einem roten Kleinwagen, möglicherweise ein Toyota, unterwegs gewesen sein.

Hinweis:

Mit ihrer Aktion "Tu was" ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

Im Jahr 2021 haben sich in 4.128 Fällen die Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell