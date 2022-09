Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen

Nach Unfall weggefahren

Am Montag streifte ein 34-Jähriger in Riedlingen beim Ausparken ein anders Auto und fuhr weg.

Gegen 21.30 Uhr parkte ein 34-Jähriger auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Industriestraße einen VW neben dem Mazda einer 22-Jährigen. Beim Ausfahren aus der Parklücke streifte der 34-Jährige mit dem VW den Mazda. Zunächst hielt der Mann an. Dann fuhr er anscheinend weg, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Die Polizei Riedlingen nahm sofort die Ermittlungen auf. Zeugen meldeten sich dort. Die Polizei fand das Auto schnell und hielt es in der Riedlinger Straße an. Die Beamten rochen Alkohol beim Fahrer. Ein Test bestätigte, dass er zu viel davon getrunken hatte. Die Beamten fuhren deshalb mit dem 34-Jährigen zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Sein Auto musste er stehenlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige. Die Polizei schätzt den Schaden am Mazda auf 4.000 Euro, am VW auf 2.000 Euro.

Hinweis:

Unfallflucht bezeichnet das unerlaubte Entfernen eines Verkehrsteilnehmers vom Unfallort nach einem Verkehrsunfall. Dabei handelt es sich um eine Straftat! Abgesehen vom strafrechtlichen Aspekt ist es jedoch auch sonst wichtig, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Fehler können passieren. Wenn Sie etwas beschädigen ist es nicht in Ordnung, anderen den Schaden zu überlassen. Wer einfach wegfährt, dem drohen Strafen und der Führerscheinentzug.

