Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Tannheim - Vorfahrt missachtet

Am Montag kam es zwischen Tannheim und Mooshausen zu einem Unfall.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr bog ein 49-Jähriger mit einem Traktor mit Anhänger von der Mooshauser Straße nach rechts auf die L260 ein. Er wollte Richtung Mooshausen abbiegen.

Hierbei übersah er wohl einen 74-Jährigen der mit einem Motorrad unterwegs war. Dieser fuhr von Tannheim in Richtung Mooshausen und hatte Vorfahrt. Der 74-Jährige konnte nicht mehr bremsen und fuhr mit seinem Motorrad in den Traktor. Er erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in eine Klinik.

Den genauen Hergang des Unfalls klärt nun der Verkehrsdienst Laupheim des Polizeipräsidiums Ulm. Sie schätzen den Schaden auf 20.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Motorrad von der Unfallstelle.

Hinweis:

Wir wissen bislang nicht, weshalb der Fahrer des Traktors das Motorrad übersah. Möglich ist, dass er einen Augenblick unachtsam war. Es ist sehr wichtig, mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Oft reicht schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit aus, um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden oder einen Unfall zu verursachen.

