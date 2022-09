Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch in Wertstoffhof

Kabel und Elektrogeräte stahlen Unbekannte von Sonntag auf Montag in Ulm-Wiblingen.

Ulm (ots)

In den Nachtstunden gelangten Unbekannte auf das Gelände am Wiblinger Ring. Auf dem Wertstoffhof hebelten sie einen Container auf. Aus diesem klauten sie Elektrokabel und Geräte. Mit der Beute verschwanden sie unerkannt. Die Polizei Ulm ermittelt nun nach den Tätern.

Hinweis der Polizei:

Wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus, einem Betriebshof oder an einer Firma sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

