Ulm (ots) - In der kommenden Woche beginnt in Baden-Württemberg die Schule wieder. Die Prävention des Polizeipräsidiums Ulm informiert in diesem Zusammenhang persönlich zum Thema Sicherheit im Straßenverkehr. Am Samstag, 17.09.2022, in der Zeit von 8 Uhr bis 12 Uhr, können Interessierte die Mitarbeitenden der ...

mehr