Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Getränkedieb lässt Beute zurück

Borken (ots)

Mit einem mit alkoholischen Getränken vollgepackten Einkaufswagen durch den Eingangsbereich eines Verbrauchermarktes an der Boumannstraße flüchten wollte am Montag, 01.08.2022, gegen 16.50 Uhr ein Ladendieb. Ein Zeuge beobachtete das Unterfangen und alarmierte die Marktleitung. Als der Dieb dieses bemerkte, ließ er seine Beute zurück und flüchtete. Der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 16 bis 18 Jahre alt, mit schlanker Figur. Er war mit einer schwarzen Kappe sowie einer schwarzen kurzen Hose bekleidet. Die Polizei bittet den Hinweisgeber sowie mögliche weitere Zeugen, Kontakt mit der Kripo in Borken aufzunehmen: Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell