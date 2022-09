Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL)Ulm/Ehingen - Polizei informiert

Am 16. September und 17. September informiert die Polizei über Verkehrssicherheit in Ulm und Ehingen.

In der kommenden Woche beginnt in Baden-Württemberg die Schule wieder. Die Prävention des Polizeipräsidiums Ulm informiert in diesem Zusammenhang persönlich zum Thema Sicherheit im Straßenverkehr.

Am Samstag, 17.09.2022, in der Zeit von 8 Uhr bis 12 Uhr, können Interessierte die Mitarbeitenden der Prävention in Ehingen direkt ansprechen. Sie sind in dieser Zeit beim dortigen "Verkehrssicherheitstag" auf dem Marktplatz.

Am Sonntag, 18.09.2022, in der Zeit von 11 Uhr bis 16 Uhr, sind sie für alle Bürgerinnen und Bürger rund um das Münster in Ulm Ansprechpartner. Dort wird der "Tag der Familie" gefeiert.

Die Polizei gibt jeweils Hinweise zum richtigen Verhalten an Zebrastreifen, zur Verkehrssicherheit von Fahrrädern und zu E-Scootern. Und natürlich dürfen Kinder einen Blick in ein Polizeiauto werfen.

