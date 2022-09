Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Motorradfahrerin stürzt

Am Sonntag erlitt eine Frau bei einem Unfall mit ihrem Motorrad in Ehingen Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr fuhr eine 25-Jährige auf der B 311. Beim Abbiegen auf die Münsinger Straße stürzte die Frau. Mögliche Ursache hierfür ist ein Fehler beim Fahren, da sie alleine an dem Unfall beteiligt war. Hierbei erlitt sie Verletzungen an der Schulter. Rettungskräfte brachten die Frau in eine Klinik. Die Polizei ermittelt nun den Hergang des Unfalls. Sie schätzt den Schaden an der Harley-Davidson auf 1.000 Euro.

Tipp der Polizei:

Zweiräder haben keine Knautschzone. Stürze von Krafträdern können deswegen auch bereits bei niedrigen Geschwindigkeiten böse ausgehen. Wir wissen nicht, wie viel Erfahrung diese Frau bereits hat. Die Polizei empfiehlt jedoch allen Fahrern, sich jedes Jahr erneut mit dem Fahrzeug vertraut zu machen. Anfahren und Bremsen, die richtige Dosierung von Gas, Vorderrad- und Hinterradbremse erfordern Fingerspitzengefühl. Auch die Balance und das Kurvenfahren erfordern Übung.

