Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlierbach - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: Untersuchungshaft gegen einen 58 Jahre alten Mann wegen des Verdachts des versuchten Totschlags angeordnet.

Ulm (ots)

Am Samstag (03.09.2022) soll ein Mann in Schlierbach mit einer Armbrust auf seinen 55 Jahre alten Bruder geschossen haben. Zuvor hatte der Tatverdächtige gegen 13.30 Uhr über Notruf bei der Polizei angerufen und mitgeteilt, dass er mit dem Auto auf dem Weg zu seinen Brüdern sei; er wolle sie mit seiner Armbrust erschießen. Als er am Tatort ankam, traf er vor dem Wohnhaus auf zwei seiner Brüder. Der jüngere, 55 Jahre alte, Bruder flüchtete ins Haus und verschanzte sich hinter der Eingangstür. Nachdem der Tatverdächtige die Tür nicht öffnen konnte, soll er mit der Armbrust durch die Glastür auf seinen Bruder geschossen haben. Der Bolzen durchdrang das Glas der Tür und traf den 55-Jährigen im Bereich des linken Brustkorbs; er wurde nicht lebensgefährlich verletzt. Während der Tatverdächtige nachgeladen haben soll, konnte er durch seinen Bruder überwältigt werden. Der Tatverdächtige konnte dann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Beamten nahmen den Mann ohne Gegenwehr fest. Der Tatverdächtige wurde am Sonntag (04.09.2022) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm Haftbefehl erließ. Der 58-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ulm und der Kriminalpolizei Göppingen dauern an.

++++1751590

Erste Staatsanwältin Ayfer Kaplan-Pirl, Staatsanwaltschaft Ulm, Tel.: 0731 189 1118

Andrea Wagner, Polizeipräsidium Ulm, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell