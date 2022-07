Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Dienstag, 19.07.2022:- Brand im Dachgeschoss eines 7-geschossigen Wohn- und Bürogebäude

Stuttgart (ots)

- Brand im Dachgeschoss eines 7-geschossigen Wohn- und Bürogebäude - Zettachring, Möhringen - Ohne Personenschaden

Über den europaweiten Notruf 112 gingen bei der Integrierten Leitstelle mehr als 20 Notrufe über einen Brand im Dachbereich eines Wohn- und Bürogebäudes ein. Weitere Notrufe gingen ebenfalls bei der Integrierten Leitstelle in Esslingen ein. Auf der Anfahrt war eine Rauchsäule zu sehen. Bei Eintreffen der ersten Kräfte wurde der Brand im Bereich des Dachgartens lokalisiert. Dort brannten Bitumen auf dem Flachdach aus unbekannter Ursache. Der Brand konnte schnell über ein Löschrohr geführt über die Drehleiter gelöscht werden. Im Anschluss dessen folgte die Restablöschung sowie Kontrolle der Dachgeschosswohnung und den darunterliegenden Räumlichkeiten. Personen kamen nicht zu Schaden. Während des Einsatzes kam es zu Behinderungen des Stadtbahnverkehrs.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 1: Löschzug, KEF-T Feuerwache 2: Inspektionsdienst, AB-Atemschutz Feuerwache 3: Direktionsdienst Feuerwache 4: GW-AM Feuerwache 5: Löschzug, MTW

Freiwillige Feuerwehr Abteilung Birkach: LF 8/6, LF-KatS Abteilung Degerloch-Hoffeld: ELW1 zur Führungsunterstützung Abteilung Hedelfingen: GW-Mess

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst 1 NEF 2 RTW

Feuerwehr bei hohen Temperaturen stark gefordert Auch bei weiteren Einsätzen war die Feuerwehr Stuttgart am Montag gefordert. Neben zahlreichen Einsätzen des Tagesgeschäftes mussten auch zwei Einsätze mit Kohlenstoffmonoxid (CO) abgearbeitet werden. In beiden Fällen konnte vermutlich durch die hohen Temperaturen das CO aus Gasthermen nicht richtig abgeführt werden. Zwei Personen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden (siehe separater Einsatzbericht).

Ein Flächenbrand beschäftigte die Feuerwehr gegen 13:20 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße. Die brennende Grünfläche von rund 500m² konnte mit einem Löschrohr schnell gelöscht werden.

