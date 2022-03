Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fahrgast stürzt im Bus und verletzt sich

Recklinghausen (ots)

Am Montagnachmittag (ca. 14.50 Uhr) fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem dunklen Kleinwagen - vermutlich ein Mini - auf der Lülfstraße in Richtung Suderwichstraße. Dabei folgte er dem Straßenverlauf nach links, auf die Sachsenstraße. Zeitgleich war ein 27-jähriger Busfahrer aus Herten auf der Lülfstraße in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Im Kurvenbereich zur Sachsenstraße kam der dunkle Kleinwagen weit nach links, auf die Gegenfahrbahn, sodass der Busfahrer bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzte eine 68-jährige Recklinghäuserin im Bus nach vorne und verletzte sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam es nicht. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Flüchtigen nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Herten unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell