Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl, Trickdiebstahl

Recklinghausen (ots)

Marl - Trickdiebstahl

Unbekannte brachten eine Anwohnerin der Meisenstraße um Schmuck und Bargeld. Ein bislang unbekannter Mann klingelte am Donnerstag um 11.30 Uhr an ihre Haustür und gab vor der Mitarbeiter einer ortsansässigen Heizungsfirma zu sein. Die Seniorin ließ den Mann daraufhin ins Haus und ging mit ihm zusammen in den Keller, um die Uhr ablesen zu lassen. Während dessen begaben sich andere Unbekannte in ihre Wohnräume und entwendeten ihren Schmuck und ihr Geld. Den angeblichen Heizungsmonteur kann die Frau wie folgt beschreiben: Etwa 1,90m groß, etwa 40 Jahre alt, schlanke Statur, dunkle Haare, dunkle Bekleidung

Betrüger lassen sich immer wieder neue Dinge einfallen, um vor allem ältere Menschen dazu zu bringen, sie ins Haus zu lassen. Hier einige Tipps der Polizei, wie Sie sich davor schützen können:

- Wenn Sie nicht selbst einen Termin mit einer Firma vereinbart haben, lassen Sie sie nicht in Ihre Wohnräume.

- Bitten Sie ruhig einen Nachbarn oder Familienangehörige zum Termin dazu.

- Lassen Sie sich nicht an der Tür überrumpeln. Machen Sie die Tür wieder zu oder im besten Fall gar nicht erst auf, wenn Ihnen die Angelegenheit nicht seriös erscheint

- Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei hinzu. Scheuen Sie sich nicht den Notruf zu wählen. Wir kommen schnellstmöglich zu Ihrer Unterstützung hinzu.

Recklinghausen

An der Dortmunder Straße brachen Unbekannte am Freitag zwischen 15 Uhr und 23.30 Uhr in Haus ein. Sie hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Sie flüchteten unerkannt und mit dem erbeuteten Schmuck vom Tatort.

Unbekannte Täter hebelten am Freitag, zwischen 18.15 Uhr und 21.15 Uhr, die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung an der Forellstraße auf. Sie durchsuchten die Wohnung und flüchteten dann unerkannt vom Tatort. Nach bisherigen Erkenntnissen machten die Täter keine Beute.

Mit Bargeld flüchteten bislang unbekannt Einbrecher zwischen dem späten Samstagabend und dem frühen Sonntagmorgen von der Stuckenbsuchstraße. Sie entwendeten das Bargeld aus einem Haus, in das sie zuvor eingedrungen waren. Nachdem sie die Verglasung der Terrassentür einschlugen, durchsuchten sie mehrere Räume. Täterhinweise liegen bisher nicht vor.

Gladbeck

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Gelände eines Sportvereins an der Roßheidestraße. Sie lösten eine Zugangstür der Verkaufshütte und durchsuchten diese nach möglichem Diebesgut. Letztlich entwendeten sie diverse Getränke und Süßigkeiten sowie etwas Bargeld und entkamen unerkannt.

Mit einer X-Box flüchteten unbekannte Einbrecher aus einer Wohnung an der Saarbrückener Straße. Sie brachen die Wohnungstür einer Wohnung im ersten Obergeschoss auf und gelangten auf diese Weise ins Innere. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Tatzeit: Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag.

Dorsten

An der Mühlenstraße brachen Unbekannte in eine Wohnung ein, indem sie ein Fenster im Erdgeschoss aufbrachen. Sämtliche Räume wurden durchsucht, viele Schränke und Kommoden geöffnet und durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Der Einbruch ereignete sich am Samstag, in der Zeit von 19.20 Uhr bis 22.45 Uhr.

Einen größeren Sachschaden verursachten unbekannte Täter an der Juliusstraße. Sie warfen drei Fenster der Schule ein, betraten hier auch die Räumlichkeiten und durchsuchten die Örtlichkeit nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Der Einbruchdiebstahl ereignete sich zwischen Freitagabend und Montagmorgen.

Herten

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen entwendeten Unbekannte mehrere Kabel aus einer Werkstatt an der Westerholter Straße. Sie stemmten das Tor zur Werkstatt gewaltsam auf und verschafften sich auf diese Weise Zutritt. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Datteln

Mit Bargeld flüchteten Unbekannte zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen von der Walter-Sauer-Straße. Um in die betroffene Firma zu gelangen, hebelten sie ein Fenster auf. Sie durchsuchten mehrere Räume und entkamen schließlich unerkannt.

Bottrop

In der Welheimer Mark schlugen Unbekannte diverse Fensterscheiben einer Schule ein. Sie betraten das Gebäude und entwendeten eine geringe Menge an Bargeld und auch Bluetooth-Lautsprecher. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen. Täterhinweise liegen bisher nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell