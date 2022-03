Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/ Herten: Tatverdächtige nach Wohnungseinbruch und Flucht mit dem Auto festgenommen

Recklinghausen (ots)

Nach einem Einbruch am Sonntagabend in ein Wohnhaus an der Flutstraße in Recklinghausen, nahm die Polizei zwei Tatverdächtige fest. Die Männer flüchteten zunächst mit einem Auto und dann zu Fuß vor der Polizei, konnten jedoch u.a. mit Hilfe von aufmerksamen Zeugen schnell gestellt und in Herten festgenommen werden.

In das Wohnhaus an der Flutstraße brachen bis dahin unbekannte Täter gegen 17.30 Uhr ein. Sie hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich auf diese Weise Zutritt zum Haus. Als die Bewohner zurückkehrten, sahen sie noch zwei Männer in Richtung Felder wegrennen. Die Frau ging ins Haus und informierte sofort die Polizei, der Mann nahm die Verfolgung auf. Von unterwegs aus rief auch er bei der Polizei an und konnte die ersten Fluchtwege der beiden Verdächtigen beschreiben. Als die Verdächtigen am Schlagheckeweg in einen Wagen stiegen, verlor er sie jedoch aus den Augen.

Auf dem Zubringer (L511) fiel den Polizeibeamten dann während der Fahndung ein verdächtiges Auto auf, das sie kontrollieren wollten. Der Fahrer flüchtete sofort in Richtung Herten. In einer Stichstraße des Knöchels ("Über den Knöchel"), nahe des Zubringers, fuhr der bis dahin unbekannte Fahrer frontal gegen ein Umlaufgitter. Das Auto blieb stehen. Die Insassen, beides Männer, setzten ihre Flucht sodann zu Fuß fort. Einen konnten die Beamten unmittelbar ergreifen und festnehmen. Der andere flüchtete zunächst weiter in Richtung Wassertürme. Aufgrund von aufmerksamen Zeugen konnte aber auch der zweite Flüchtige schnell gestellt und festgenommen werden.

Bei den Tatverdächtigen fanden die Beamten u.a. Schraubendreher und Handschuhe auf, die, ebenso wie das verunfallte Auto, als Beweismittel sichergestellt wurden.

Bei den beiden Festgenommenen handelt es sich um einen 21-Jährigen aus Rottweil und einen 18-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Aus dem Wohnhaus wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Ein Hubschrauber war ebenfalls im Einsatz.

Die Ermittlungen der zuständigen Fachkräfte dauern an.

