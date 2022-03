Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Bottroper von Unbekanntem geschlagen und verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 21-jähriger Bottroper wurde am Freitagnachmittag von einer Gruppe Jugendlicher attackiert. Ein Rettungswagen transportierte ihn zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Der junge Mann wurde beim Verlassen eines Verbrauchermarkts am Berliner Platz plötzlich von der Gruppe angesprochen und unvermittelt von einem der Beteiligten geschlagen. Zeugen beobachteten den Vorfall. Nach mehreren Schlägen und Tritten griff ein Unbeteiligter Zeuge ein und zog den Angreifer von dem 21-Jährigen weg. Darauf flüchtete die gesamte Gruppe direkt in Richtung ZOB. Es kann bisher nur gesagt werden, dass die Beteiligten schwarze Jacken trugen.

Die Polizei nimmt weitere Hinweise zum Vorfall unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell