POL-RE: Bottrop: Brennende Müllcontainer auf Schulgelände verursachen Gebäudeschaden - Polizei bittet um Mithilfe

Recklinghausen (ots)

Mehrere Müllcontainer gerieten in der Nacht zu Sonntag (03.30 Uhr) an der Gustav-Ohm-Straße aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Die Behälter sind auf dem Gelände einer Schule angebracht. Die Feuerwehr löschte die Brände. Es entstand jedoch, aufgrund der Flammen- und Rauchentwicklung, Sachschaden am Schulgebäude. Genaueres kann hierzu noch nicht gesagt werden.

Es liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine Täterhinweise vor. Daher bittet die Polizei um Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger. Das zuständige Kriminalkommissariat geht jedem Hinweis nach. (Tel.: 0800 2361 111).

