POL-KA: (KA) Karlsruhe - Golf-Cart geraubt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Ein sechsjähriges Mädchen wurde am Samstagnachmittag bei einer Kollision mit einer Straßenbahn an der Haltestelle "Yorckstraße" in Karlsruhe leicht verletzt. Das Mädchen überquerte polizeilichen Feststellungen zufolge gegen 14.10 Uhr an der Fußgängerfurt der Haltestelle die Bahngleise. Hierbei übersah die 6-Jährige offenbar die bereits ...

