FW Stuttgart: Montag, 18.07.2022: Fünf Leichtverletzte durch stechenden Geruch

Stuttgart (ots)

Am Montagvormittag klagten gegen 11:20 Uhr mehrere Personen in einem Industriegebäude in Stuttgart-Weilimdorf über Kopfschmerzen und Übelkeit, nachdem sich ein stechender Geruch im Gebäude ausgebreitet hatte. Da aufgrund des Meldebildes von einem Gefahrguteinsatz ausgegangen werden musste, alarmierte die Integrierte Leitstelle Stuttgart neben dem Rettungsdienst auch Gefahrgutspezialisten der Feuerwehr.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten alle Personen das Gebäude verlassen. Die Personen wurden durch den Rettungsdienst untersucht. Bei fünf leichtverletzten Personen war ein vorsorglicher Transport in umliegende Krankenhäuser notwendig.

Die Feuerwehr führte innerhalb und außerhalb des Gebäudes Messungen unter Atemschutz durch. Hierbei konnten keine erhöhten Messwerte festgestellt werden. Vorsorglich bauten Spezialkräfte der Feuerwehr einen Dekontaminationsplatz auf. Dieser musste aber nicht in Betrieb genommen werden.

Das Gebäude konnte natürlich belüftet werden. Durch den Gebäudebetreiber wird nun eine Fachfirma zur weiteren Suche nach der Ursache beauftragt.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1:

Direktionsdienst

Feuerwache 2:

Gefahrgutzug, Inspektionsdienst, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Atemschutz

Feuerwache 4:

Löschzug, Gerätewagen Atemschutz/Messtechnik

Feuer- und Rettungswache 5:

Wechselladefahrzeug mit Abrollbehälter Sonderlöschmittel

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Weilimdorf:

Zwei Löschfahrzeuge, Mannschaftstransportfahrzeug

Abteilung Hedelfingen:

Gerätewagen Messtechnik, Löschfahrzeug

Abteilung Rohracker:

ABC-Erkundungskraftwagen

Abteilung Logistik:

Lastkraftwagen-Dekontamination

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, ein Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Rettungswagen, ein Krankentransportwagen

