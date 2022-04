Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Auto kommt von Fahrbahn ab (12.04.2022)

Radolfzell (ots)

Eine Autofahrerin ist am Dienstagabend, gegen 22.30 Uhr, auf der Bundesstraße 33neu zwischen Konstanz und dem Autobahnkreuz Hegau von der Fahrbahn abgekommen. Eine 20 Jahre alte Frau fuhr mit einem VW Polo auf der B33 neu in Richtung Singen. Auf Höhe Radolfzell kam die junge Frau von der Fahrbahn ab und fuhr über einen Leitpfosten, bevor der Polo rund 100m weiter im Grünstreifen zu stehen kam. Mit Unterstützung der Feuerwehr Radolfzell, die mit vier Fahrzeugen und 17 Kräften vor Ort war, konnte die 20-Jährige aus ihrem Auto geborgen und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen könnte eine medizinische Ursache Grund für das Abkommen von der Fahrbahn gewesen sein. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell