Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkrs. RW) Scheunenfassade und Gegenstände mit politischen Parolen beschmiert

Deißlingen (ots)

Eine Scheune, die sich zwischen Deißlingen und Lauffen befindet, sowie zwei Sitzbänke und ein Mülleimer in der Umgebung sind in den letzten Tagen mit orange- und pinkfarbener Farbe beschmiert worden. Der Besitzer der Scheune hat die Parolen, die in Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine stehen, am Dienstagabend entdeckt und bei der Polizei Anzeige erstattet. Wann die Graffitis aufgesprüht wurden und wer mit der Tat zusammenhängt, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei Rottweil bittet unter Telefon 0741 4770 um Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, die sich dort auf dem Gewann "Vor Schwärzen" aufgehalten haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell