POL-KN: (VS-Schwenningen)E-Klasse macht sich selbständig

VS-Schwenningen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro ist am frühen Montagabend, gegen 17.45 Uhr, in der Lichtensteinstraße entstanden, als ein Daimler-Benz sich plötzlich selbstständig in Bewegung setzte und auf einen geparkten Opel-Astra krachte. Der 18-jährige Fahrer hatte seine E-Klasse auf der Straße abgestellt und verlassen, ohne die Handbremse richtig angezogen zu haben. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Autos beschädigt. Der Fahrer wurde von der Polizei belehrt.

