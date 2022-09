POL-MG: Verkehrsunfall in Dahl - Neunjährige von Auto erfasst

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben am Mittwoch, 31. August, an einem roten Renault (Laguna) im Bereich Kaldenkirchener Straße/ Kölnische Straße den Katalysator gestohlen. Nach eigenen Angaben hatte der Fahrer das Auto gegen 4.30 Uhr auf dem dortigen Park and Ride Parkplatz an der A52 abgestellt. Als er gegen 15.30 Uhr wieder zu dem Renault zurückkehrte, stellte er fest, dass der Katalysator entfernt und ...

