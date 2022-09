POL-MG: Weiterer Katalysator-Diebstahl in Windberg

Mönchengladbach (ots) - Ein 74-Jähriger Autobesitzer hat der Polizei am Mittwoch, 31. August, den Verlust seines Fahrzeugs angezeigt. Dieses hatte er laut eigenen Angaben am Dienstag, 30. August, gegen 17 Uhr an der Bergstraße in Eicken abgestellt. Als er tags darauf um 13.30 Uhr wieder zu seinem Auto gehen wollte, sei es nicht mehr da gewesen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um eine graue Toyota Kombilimousine, Modell RAV 4. Die Polizei nimmt Hinweise zum Verbleib des ...

