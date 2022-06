Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Windschutzscheibe beschädigt - Zeugen gesucht

Klotten (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 15.06.2022 auf Donnerstag, 16.06.2022, wurde in Klotten, in der Straße Am Mühlenberg, die Windschutzscheibe eines geparkten PKW mit einem Stein beschädigt. Hinweise an die Polizei Cochem, 02671 9840

