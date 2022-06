Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Hotel Kaisersesch

Polizei Cochem (ots)

Ein unbekannte Täter drang gewaltsam in der Nacht zum Sonntag, 12.06.22 in ein Hotel in Kaiseresesch, Auf der Wacht ein. Der Täter brach eine Terrassentür auf und stahl anschließend aus Büroräumen Bargeld.

