Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchserie am Bitburger Flugplatz

Bitburg (ots)

Eine Serie von Einbruchsdiebstählen hielt die Polizei in Bitburg am zweiten Weihnachtsfeiertag in Atem. Mehrere Firmen im Bereich des Bitburger Flugplatzes wurden, teils unter Verursachung erheblicher Sachschäden, aufgebrochen. Einzelheiten zu Diebesgut und Tatverdächtigen kann die Polizei derzeit noch nicht nennen. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg (06561-96850).

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell