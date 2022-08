POL-SE: Wiemersdorf - Wohnungseinbruch in Kieler Straße

Bad Segeberg (ots) - Einsatzkräfte des Polizeireviers Norderstedt haben am Wochenende drei Fahrten unter Alkoholeinfluss im Stadtgebiet beendet. Am frühen Samstagmorgen kurz vor 04:00 Uhr stoppte eine Streife einen 23-jährigen Hamburger in seinem Mercedes in der Niendorfer Straße, der auf der Ohechaussee in "Schlangenlinien" fuhr. Während der anschließenden ...

mehr