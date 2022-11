Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Auseinandersetzung mit einer schwer verletzten Person

Am Montag, 07. November 2022, gegen 21.00 Uhr, wurden der Polizei lautstarke Streitigkeiten, an diese mehrere Personen beteiligt sein sollen, in der Mühlenstraße in Löningen mitgeteilt. Die Einsatzörtlichkeit wurde umgehend durch mehrere Streifenwagen aufgesucht. Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen drei männlichen Personen im Alter von 23 bis 38 Jahren. Alle Personen sind in Löningen wohnhaft. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde eine 29-jährige Person schwer verletzt und nach erster medizinischer Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern derzeit an. Es wird nachberichtet.

