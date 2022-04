Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Kuscheltiere gerettet

Celle (ots)

Während des Einsatzes in der Hannoverschen Straße (Bericht vom 22.04.2022 - 20:08 Uhr) stellte die Besatzung der in Bereitstellung gegangenen Drehleiter mehrere Kuscheltiere und Spielzeuge unterhalb eines Dachfensters in der Dachrinne fest. Nach Ende des Brandeinsatzes übernahm die Drehleiter den neuen Einsatz und ging zur "Kuscheltierrettung" vor. Die geretteten Kuscheltiere und Spielzeuge konnten am Boden dem glücklichen Besitzer übergeben werden.

