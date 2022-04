Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Ergänzung zum Bericht: Feuerwehr rettet vier Personen und mehrere Tiere - Wohnung steht in Vollbrand

Celle (ots)

Ergänzend zum Pressebericht "Wohnungsbrand in Celle: Feuerwehr rettet vier Personen und mehrere Tiere - Wohnung steht in Vollbrand" teilen wir mit, dass in der betroffenen Wohnung mehrere Haustiere (Kaninchen) verstorben sind. Der Bewohner der Wohnung befand sich bei Eintreffen der Feuerwehr nicht mehr in der Brandwohnung.

