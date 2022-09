Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unruhige Kirmes in Schleiden

Schleiden (ots)

Mit mehreren Einsätzen und insgesamt 4 Strafanzeigen verlief die Kirmes in Schleiden in der Nacht von Freitag auf Samstag aus polizeilicher Sicht unruhig. Ein 34-jähriger Mann wurde von einem Hund so stark gebissen, dass er im Krankenhaus ambulant behandelt werden musste. Der 19-jährige Hundehalter hatte seinen Hund zwar angeleint jedoch ohne Maulkorb auf dem Gelände mit geführt. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige gefertigt. Gegen 1 Uhr wurde ein 29-jähriger Mann von einem Unbekannten augenscheinlich grundlos mit der Faust so geschlagen, dass dieser zu Boden ging. Dort wurde er von mehreren Personen getreten. Zeugen eilten dem Geschädigten zu Hilfe. Eine medizinische Versorgung erfolgte selbstständig und es wurde eine Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Zwei Stunden später kam es erneut zu einer Auseinandersetzung im Rahmen dessen ein 20-jähriger Mann ebenfalls von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen wurde. Auch hier wurde eine Strafanzeige gefertigt. Wenige Minuten später schenkt ein Arbeiter eines Fahrgeschäftes einem Gast auf Nachfrage eine Zigarette. Auf dem gemeinsamen Weg zum Ausgang der Kirmes schlug in dieser komplett unerwartet mit der Faust ins Gesicht. Eine Strafanzeige wurde erstattet und durch die eingesetzten Beamten aufgenommen.

