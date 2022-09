POL-EU: Betrunkener Radlader-Fahrer verursacht einen Unfall

Euskirchen (ots) - In einer Erdgeschosswohnung im Disternicher Torwall in Euskirchen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen abgeschlossen. Dort kam es am vergangenen Mittwoch (14. September) gegen 18.31 Uhr zu einem Feuer. Der Brand entstand in der Küche. Gegen den 63-jährigen Wohnungsinhaber ist eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung gefertigt worden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich. Rückfragen von ...

mehr